Кирилл и Мефодий – апостолы алфавита

«Мы помним и о том, какое огромное значение имела их миссия, которая включала распространение образования, законов и восточного христианства, и о том, что значит сегодня для Европы, что именно этих двух братьев Папа Иоанн Павел II провозгласил покровителями Европы. Наряду со святым Бенедиктом – одним из ключевых святых Запада, была отмечена и роль Востока. Ведь мы находились на границе – тогда это были границы Римской империи, границы цивилизованной Европы. Нас перестали воспринимать как варваров, и мы встали в один ряд с самыми духовно зрелыми странами», – считает кардинал и архиепископ Пражский Доминик Дука.

«Нас больше не воспринимали как варваров»

Братья из Солуни – ромеи, с детства знавшие славянские наречия, несли мораванам Писание. В Великой Моравии, недавно принявшей христианство, которое существовало бок о бок с язычеством, требовалась проповедь на понятном языке, однако говорить с Богом дозволялось лишь на латыни, греческом и древнееврейском, и появление славянской литургии и проповеди можно без преувеличения назвать революцией в христианстве. Кирилл и Мефодий понимали, что выучить местного священника, который мог бы читать книги на понятном ему языке, будет куда проще, чем обучить его латыни. Кирилл нашел графическую форму для фонетики языка – гениальный для IX века филологический прорыв.

Во многих богословских диспутах Константин отстаивал свои убеждения - все языки были созданы Богом и потому равны, и каждый народ имеет право на свое письмо.

Филолого-христианская революция

Мефодий стал первым епископом Моравии; на старославянский язык Солунские братья перевели значительную часть Библии и богослужебных текстов, создав литературный язык, котрый мы сегодня называем старославянским. Они добились возможности служить «славянскую литургию», которая еще многие годы проводилась, прежде всего в Сазавском монастыре.

Вскоре в Великую Моравию вернулось германское духовенство, и латинская традиция вытеснила с этой земли старославянскую письменность, что сегодня чехи считают, скорее, благом – это включило народ в общий поток культурного развития Европы, «отгородила от Востока» и «территории азбуки», как в Чехии называют кириллицу. Однако это уже другая страница истории, а сегодня в Чехии помнят, что первую возможность записать слова своего языка и сохранить их для будущих поколений дала именно миссия Кирилла и Мефодия.

От Великой Моравии до Украины

«Заслуживает внимание тот факт, что наша государственность зарождалась в сознании взаимосвязи со святыми Кириллом и Мефодием. Одно из первых подразделений наших легионеров, появившееся в годы Первой мировой войны на территории Украины, подчеркивало свою связь именно с традициями Кирилла и Мефодия. И наше отношение к Украине, страдающей от атак внутренних и внешних врагов, имеет свои исторические обоснования – и с учетом контактов между Сазавой и Киевом, и более поздним связей Подлажицкого монастыря с Киево-Печерской лаврой. Нам следует помнить, что, возможно, сегодняшняя Украина, как некогда Великоморавская держава, находится на условной "границе". И дай Бог, чтобы она все больше принадлежала к цивилизованной Европе», – такую историческую параллель проводит кардинал Доминик Дука.

День славянских апостолов Кирилла и Мефодия – так официально называется праздник 5 июля – Чехия, несмотря на латинский алфавит собственного языка, отмечает как государственный. Праздник был введен Папой Пием IX по просьбе кардинала, архиепископа Оломуцкого Фридриха Эгона фон Фюрстенберга, хотевшего таким образом отметить тысячелетие прихода в Моравию византийских проповедников. Хотя дата 5 июля не связана с событиями жизни Кирилла и Мефодия, она прижилась в Чехии, Моравии, Хорватии, Словакии. В чешском календаре она символически предворяет День сожжения Яна Гуса 6 июля.

Римское Grande munus

В 1880 года Папа Лев XIII выпустил энциклику Grande munus, в которой назвал свв. Кирилла и Мефодия из Салоник «апостолами христианства в Восточной Европе, которые проповедовали на славянском языке Евангелие жителям Моравии, Паннонии, Болгарии, Далмации, Хорватии и Польши и перевели на славянский язык Святое Писание». С тех пор праздник внесен и в календарь римско-католической церкви. Еще одна дата католического литургического года – это 14 февраля, день смерти св. Кирилла, похороненного в Риме. Его могила в церкви святого Климента сохранилась до наших дней. Немного найдется народов, которые могут видеть могилу создателя первого алфавита своего языка, и сегодня это место – настоящий мемориал славянской истории и культуры.

Конечно, отношение к проповеди не на литургических языках в разные периоды истории считалось ересью и святотатством, но в IX веке – эпохе Кирилла и Мефодия – до раскола оставалось еще 200 лет, и благословление на свою деятельность в Моравии Мефодий получал в Риме.

У православных церквей – свой День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – 24 мая, или 11 мая по церковному календарю. По легенде, именно в этот весенний день Солунские братья ступили на моравскую землю. В некоторых славянских странах этот праздник называют Днем славянской письменности и культуры.

Центром кирилло-мефодиевской традиции в Чехии стал Велеград, где, как полагают, находилась столица Великой Моравии и где проповедовали Солунские братья. Еще одно памятное место – Микульчицы на юге Чехии, где сохранились следы городища времен Великой Моравии. Там также проводят литургии в память о Солунских братьях, давших славянам их первый алфавит.