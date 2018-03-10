Гибель Яна Масарика – одно из роковых окон чешской истории



О политической жизни Яна Масарика в контексте военной и послевоенной истории Чехословакии рассказывает профессор Ян Немечек.

Ян Масарик (1886–1948) – чехословацкий дипломат, политик и сын первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. В 1925 г. женился на дочери американского предпринимателя Чарльза Крейна Фрэнсис. После оккупации Чехословакии в 1939 г. жил в Лондоне, где год спустя стал министром иностранных дел в изгнании. В 1945 г. подписал Устав ООН, тогда же вернулся в Прагу. Умер при невыясненных обстоятельствах 10 марта 1948 г.

– Обсуждение личности Яна Масарика – задача не из легких. Он был сыном выдающегося отца – президента Томаша Гаррига Масарика, президента-освободителя, основателя Чехословакии. Можно сказать, что все это время Ян находился в тени своего знаменитого родителя. Таким образом, едва ли его можно было сравнивать с Томашем Гарригом, являвшемся, можно сказать, иконой Чехословацкого государства. Отец прилагал все усилия к тому, чтобы сын продолжил его дело, однако не все было так просто. Я бы даже не побоялся сказать, что у Яна Масарика была определенная травма, вызванная высокопоставленной должностью отца. Перед ним заранее ставились конкретные высокие цели: он должен был продолжать масариковскую традицию, а когда Томаш Гарриг умирал, то завещал сыну поддерживать Эдварда Бенеша – второго президента Чехословацкой республики.

Ян Масарик на международной сцене

В межвоенные годы Ян Масарик был профессиональным дипломатом, а также послом в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. На высокой дипломатической должности в Соединенном Королевстве он провел целых 13 лет. С началом Второй мировой войны Ян Масарик включился в борьбу за восстановление Чехословацкого государства, которое с марта 1939 года было оккупировано нацистами. Именно в Великобритании он впервые получает не только дипломатическую, но и политическую должность, став министром иностранных дел чехословацкого правительства в изгнании в Лондоне. Здесь же Ян Масарик принимал участие в переговорах о том, как будет выглядеть Чехословакия после ее освобождения.

– И, наконец, настал заключительный этап, продолжавшийся с 1945 по 1948 гг., в период т. н. Третьей чехословацкой республики, который, к сожалению, завершился смертью политика. Ян Масарик боролся за то, какой будет послевоенная судьба Чехословакия: достанется ли она восточной советской зоне, или же останется демократическим государством и присоединится к западной части биполярного мира, формировавшегося после Второй мировой войны. Как бы там ни было, требования, которые выдвигало советское руководство, были такими жесткими, что против них едва ли можно было что-то предпринять. Одно из самых неоднозначных решений Масарика относится к «февральскому кризису 1948 года», когда двенадцать министров, не являвшихся членами компартии, подали в отставку, после чего решался вопрос о том, примет ли президент Бенеш эту отставку или распустит правительство и назначит новые выборы. Здесь действия Яна Масарика, который не присоединился ни к одному из демократических министров, были достаточно противоречивыми. Более того, после «февральского кризиса», завершившегося в 1948 году отставкой президента Эдварда Бенеша, Ян Масарик поспособствовал пополнению чехословацкого правительства по образцу коммунистов, а тем самым – и перелому в демократическом развитии Чехословакии.

По словам профессора Немечека, в эти роковые дни Ян Масарик страдал от депрессии, был сильно обеспокоен тем, как развивались события после 1945 года, что никак этому не может помешать. Так же как и у президента Эдварда Бенеша, в нем чувствовались усталость и истощение душевных и физических сил.

– Ян Масарик всегда был вместе со своим народом, но в тот момент видел, что этот самый народ поддерживает коммунистов, которые в 1946 году получили на парламентских выборах в Чехословакии более 40% голосов. Все эти факторы не могли на него не повлиять. Тем не менее, необходимо сказать, что демократически настроенные министры не были готовы к методам, практиковавшимся коммунистами: в то время как компартия буквально массово сгоняла людей на улицы, демократы призывали к тому, чтобы горожане оставались дома и спокойно продолжали свою работу, говорили, что все наладится. Они по-прежнему жили в реалиях Первой республики, где все обсуждения проходили в «политических кулуарах».

Убийство, самоубийство или несчастный случай?

Ян Масарик был тем, кто не только предпочитал общение с простыми людьми официальным переговорам, но и умел пересказать мысли, устремления и страдания чешского общества иностранным политикам.

Причина смерти Яна Масарика, который утром 10 марта 1948 года был найден мертвым под окнами своей квартиры в Министерстве иностранных дел, до сих пор остается невыясненной. К расследованию подключилась криминальная полиция, а позже – служба национальной безопасности, которая уже находилась в руках коммунистов.

– Хотелось бы процитировать американского посла в Чехословакии Лоуренса Штейнгардта, который в своем отчете об этом написал, что собранные доказательства могут быть интерпретированы как в пользу версии убийства, так и самоубийства. В ходе расследования не прибегали к традиционным криминалистическим методам. Вскрытие показало лишь то, что смерть наступила в результате падения из окна. Описать события, предшествующие данному событию, на сегодняшний день не сумел никто, – заключает Ян Немечек.

Вместе с сотрудником МИДа Павлом Шиленым «Чешское радио» побывало в стенах Чернинского дворца – резиденции Министерства иностранных дел, в которой некогда жил в служебной квартире сын первого чехословацкого президента.

– Ян Масарик сюда переехал после Второй мировой войны – как первый послевоенный демократический министр. Здесь он жил и работал три года – вплоть до своей трагической кончины в 1948 году. Одна из теорий, как это могло произойти, говорит о том, что Масарик, услышав чьи-то шаги, сам выбрался из окна своей ванной и попытался уйти по карнизу, соединявшему целое крыло здания, в результате чего и упал вниз. Интересно, что к версии о самоубийстве склоняются в первую очередь те, кто лучше всего знал Яна Масарика. В 2003 году, в ходе последнего расследования, чешская полиция остановилась на версии об убийстве, и сейчас это дело является официально закрытым, убийца неизвестен.