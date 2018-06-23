Гержман Чернин – коллекционер, рабовладелец и верный слуга империи

В середине июля 2018 г. там откроется выставка, посвященная личности и судьбе графа Гержмана Вацлава Чернина из Худениц (1576–1651). Многие из знаменитого и богатого рода Чернинов оставили свой след на страницах истории Богемии и Европы в целом, и граф Гержман был, без сомнения, одной из самых ярких личностей этой династии.

Незаурядный дипломат, советник и, как сказали бы сегодня, эффективный менеджер, не случайно носил прозвище «Турчонок». Дважды, с 1616 по 1618 и с 1644 по 1645 гг. Гержман Чернин выступал посланником императора при султанском дворе.

«В замке Индржихув Градец сохранился портрет Гержмана Чернина, на котором он изображен в великолепном кумачово-красном турецком кафтане, который был одним из сделанных ему дипломатических подарков. На этом портрете прекрасно показан выразительный и авантюрный характер Гержмана Чернина», – рассказывает директор Управления историческими памятниками города Ческе Будейовице Петр Павелец.

Тягу к путешествиям Гержман Чернин испытывал с ранних лет. Следует напомнить, что путешествовать в конце XVI – начале XVII века было достаточно опасно и требовало незаурядного мужества – помимо болезней, от которых можно было легко умереть в эпоху отсутствия антибиотиков, путешественник мог стать жертвой разбойников или пиратов, которые могли продать европейца в рабство в одну из восточных стран или потребовать у семьи выкуп.

«Гержман Чернин был выдающимся человеком. С младых лет он много путешествовал, принял участие в паломничестве на Святую землю. Туда он отправился с Криштофом Гарантом, оставившим об этой поездке очень интересные путевые заметки. Гержману Чернину в этот момент было двадцать два года, и он приходился Гаранту шурином», – продолжает свой рассказ Петр Павелец.

Гержман Чернин определенно обладал предпринимательской жилкой – хотя после смерти отца от имущества семьи практически ничего не осталось, он смог за свою жизнь нажить огромное состояние. Свою карьеру ему пришлось начинать в Италии пажом герцога Гонзаго. Под испанскими знаменами он сражался против голландцев и французов, участвовал в доставке королю Филиппу III его невесты.

Молодого Гержмана Чернина император Рудольф II назначил камергером, ответственным за серебро – это означало высокий придворный чин. Деловая хватка молодого аристократа не осталась незамеченной, и позже Чернин управлял главными королевскими поместьями на территории Богемии, а в 1614 г. он стал гетманом Старого Города Праги.

«После Тридцатилетней войны, а частично даже до и во время, он ездил с дипломатическими миссиями в Османскую империю и привез множество дипломатических подарков и памятных предметов. Он вел путевой дневник, где описывал свои путешествия. Кроме того, сохранились счета, рассказывающие о сделанных им приобретениях. Например, за огромные деньги он купил перья цапель, которыми тогда украшали шляпы. На счете указана сумма – 35 000 талеров. Для сравнения – во время своей поездки он также купил девушку-мавританку, которая стоила 4 000 талеров…»

Свои деловые качества он проявил уже во время первой поездки в Османскую империю, куда его в 1616 г. отправил король Матьяш. Там Чернин смог договориться о мирном соглашении между Веной и Портой на 20 лет и заключить очень выгодный торговый договор. За свою службу дипломат получил 20 000 золотых. Также известно, что он торговал восточными товарами и привез в Богемию для разведения племенных арабских жеребцов. Спустя три десятилетия он смог повторно выступить императорским послом – и снова успешно.

«Из своего путешествия в 1644 г. он привез турецкий шатер, который станет главным экспонатом выставки, которая откроется в замке Индржихув Градец. В дневнике путешествия Чернина мы обнаружили сообщение о том, как он получил этот шатер в дар, и что в первый же день он велел отслужить там христианскую мессу, чтобы очистить его, сделать его, скажем так, пригодным для обитания».

Гержман Чернин был католиком, что и определило его судьбу. Во время восстания протестантских сословий он покинул Богемию, вернувшись на родину уже в рядах имперских войск. После поражения протестантов Чернин смог значительно преумножить свои богатства и укрепить влияние при дворе.

«В начале 17 века, когда произошло Восстание сословий, битва на Белой горе и последовавшие за этим события, Гержман Чернин остался верен императору, то есть оказался на стороне победителей, в то время как Криштоф Гарант сохранил преданность своей протестантское вере и оказался в числе казненных дворян. Их общая история имела продолжение, поскольку спустя много лет Чернин женился на вдове Криштофа Гаранта, так что тут их человеческие судьбы интересно переплетаются», – объясняет Петр Павелец.