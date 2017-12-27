Елизавета Баварская – императрица, так и не выучившая чешский

В своем противостоянии венскому двору Елизавета, как известно, подчеркнуто симпатизировала Венгрии – выучила язык, покровительствовала венгерской оппозиции, подготовила почву для трансформации в 1867 года империи в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию. А кем была Елизавета Баварская для Богемии?

К Чехии Елизавета относилась куда более прохладно, и чехи платили супруге императора тем же. И дело здесь было даже не в позиции чешского общества и аристократии, а в характере самой Сисси. Как известно, Елизавету рано выдали замуж. Для молодого Франца Иосифа, только что вступившего на престол его властолюбивая мать София присмотрела невесту — свою племянницу Елену. Большинство помнит Франца Иосифа представительным пожилым господином, носившим пышные усы и бакенбарды, однако и он когда-то был молод – увлекшись младшей сестрой своей нареченной, смог добиться брака именно с Елизаветой, которую его мать считала слишком юной и легкомысленной для роли императрицы.

Уроки чешского из-под палки

Венский двор с его строгим этикетом стал для шестнадцатилетней Сисси настоящей пыткой, а София, превратившаяся в строгую свекровь, заставляла невестку учить языки империи, прежде всего чешский. Неспособность юной императрицы им овладеть София объясняла чуть ли ни «слабоумием» Елизаветы, что, конечно, было несправедливо, поскольку Сисси великолепно выучила такой сложный язык как венгерский. Придирки со стороны свекрови привели к тому, что Сисси почувствовала отвращение и к чешскому языку, и к Богемии. Об ее отношении к этой части империи говорит и тот факт, что в Праге и Брно Елизавета побывала всего дважды.

Однако, вступив в брак с Францем Иосифом, молодая императрица должна была, если так можно выразиться, «представиться» своим подданным, в том числе и чехам. К тому же, когда в 1854 году она с мужем отправилась в путешествие по империи, ее отношение к Богемии еще не сформировалось, так что первую поездку сюда можно назвать вполне удачной.

Как известно, Фердинанд I, предшественник Франца Иосифа на австрийском троне, страдавший многочисленными заболеваниями, отрекся от престола и поселился в Пражском Граде. Поскольку Фердинанд не присутствовал на их свадьбе, молодая императорская чета отправилась в путь еще и с целью представиться бывшему монарху, приходившегося Францу Иосифу дядей.

Кроме того, путешествие по Моравии и Чехии было своего рода благодарностью Габсбургов за верность, проявленную в 1848 г., когда императорская семья из охваченной беспорядками Вены бежала в Оломоуц. Именно там Фердинанд отрекся от престола, после чего на трон взошел 18-летний Франц Иосиф. Так что не случайно именно чешский стал первым языком империи, которым Сисси должна была овладеть. София упоминает в своем дневнике о том, что ее невестка уже умеет считать по-чешски. Однако этим успехи молодой императрицы и ограничились...

Свадебный поезд в моравском народном стиле

Как же проходил тот первый визит юных монархов в Богемию в 1854 г.? Украшенный цветами локомотив с императорской четой прибыл в Брно, где их встречали праздничные гирлянды, девочки, облаченные в белые одежды, толпы, махавшие флажками, иллюминация, торжественное представление в честь императора и его супруги в городском театре и народный праздник на окрестных лугах – бег в мешках, канатоходцы, факельное шествие.

Гвоздем программы стал проезд Франца Иосифа с Елизаветой на повозке, украшенной в моравском народном стиле, в сопровождении свадебного поезда. Среди даров, преподнесенных молодому императору и его супруге, было и моравское вино урожая 1746 года.

Разумеется, каждый эпизод этого визита был запечатлен в многочисленных одах, хвалебных публикациях и т. д. Однако не следует забывать, что 50-е годы XIX в., когда только что отгремела революция 1848 г., были временем жесткой цензуры, так что в Австро-Венгрии существовала только проправительственная пресса, и никакая критика просто не могла проникнуть в печать. Впрочем, вряд ли кто-то мог тогда всерьез критиковать столь юную императрицу…

Стоит также упомянуть, что именно в Моравии Елизавета впервые попробовала себя в роли «матери своих подданных», посещая больницы и приюты для детей и бездомных. Венские газеты писали, что «императрица оставила о себе самое благоприятное впечатление приветливым, сердечным и спокойным обхождением». От других монархов ее отличала та естественность, с которой она общалась с простыми людьми, и это внушало надежду, что супруга Франца Иосифа в будущем посвятит себя решению социальных проблем своих подданных. Однако в итоге этого так и не произошло.

Из Брно императорская пара отправилась в Прагу, где их «рабочий график» был тоже достаточно напряженным. Франц Иосиф и Елизавета поселились в Старом королевском дворце, где принимали представителей чешской аристократии, университета, армии. Также Сисси были представлены ее будущие чешские придворные дамы — а ими могли стать лишь способные «предъявить» не менее шестнадцати своих аристократических предков. Молодая императорская чета заложила камень в основание одного из строящихся в Праге храмов, посетила дом для глухонемых и больницу, где содержались душевнобольные. На сельскохозяйственной выставке монархам была продемонстрирована печь новой конструкции, в которой им тут же испекли булочки в форме австрийского орла, затем они осмотрели скот новой породы. И здесь, как сообщали газеты, Елизавета очаровала всех, вероятно, включая коров и овец, «своей приветливостью и интересом ко всему, что ей показывали».

Франц Иосиф в своих выступлениях неоднократно возвращался к тому, какую важную роль в Австрийской империи играет элита Богемии. «Я убежден, что чешское дворянство и в будущем останется опорой моего трона и империи», – подчеркнул он в одной из своих речей.

Костюмированный праздник в Вальдштейнском дворце – подарок от богемской аристократии

Благородные богемские семьи подготовили для императорской четы дорогостоящее, но чрезвычайно эффектное представление – проезд на богато запряженных упряжках в костюмах эпохи позднего средневековья в Большом манеже Вальдштейнского дворца. Апогеем представления стала сцена, изображающая торжественный въезд Фердинанда III и его супруги в Прагу в 1637 году. Костюмы и упряжь, воссозданные по историческим документам, обошлись организаторам в огромную сумму — более ста тысяч золотых; это событие вошло в историю как самый пышный праздник Австрии XIX века.

Второй и последний государственный визит Елизаветы в Прагу состоялся вскоре после первого. В начале 1858 года скончался известный австрийский полководец – маршал Йозеф Радецкий, и во многих городах империи ему сразу же начали воздвигать памятники. Один из них открывался в ноябре 1858 г. в Праге, и Елизавета с супругом должны были присутствовать на церемонии. Тогда уже возникали некоторые трения, например, по поводу их резиденции — в Пражском Граде шла масштабная реконструкция, так что императорской чете пришлось проводить ночь за городрм. Уже тогда Елизавета начала демонстрировать свое нежелание учить чешский – на этом языке она даже не пыталась общаться с окружающими.

Кладрубские кони под седлом императрицы

Однако в Богемии Елизавета бывала и без выполнения монарших обязанностей. Тут можно вспомнить знаменитых конезавод в Кладрубах, где с XVI века разводят лошадей кладрубской породы, предназначавшихся раньше для церемоний габсбургского двора. Там Сисси, которая по праву считалась превосходной наездницей, очень любила бывать, а на проходивших там скачках, говорят, даже обгоняла мужчин.

Императрица, особенно такая яркая как Елизавета, не могла не влиять на образ жизни своих подданных. Однако «иконой стиля» она все же не стала – законодательницей мод в Европе оставалась жена Наполеона III императрица Евгения, с которой Елизавету часто сравнивали, а эксцентричный для своего времени образ жизни Сисси не находил широкого отклика. Как известно, она увлекалась спортом, что было необычно для дамы той эпохи. Главной своей задачей Сисси считала сохранение стройной фигуры. Этого она добивалась не только многочасовыми конными и пешими прогулками, но, прежде всего, отказом от пищи. Вероятно, сегодня ей бы поставили диагноз «анорексия»...

Изнурительные голодовки Сисси не вошли в моду

До конца своей жизни – а она погибла в возрасте 60 лет – Елизавета сохранила тонкую талию и стройный силуэт. При высоком росте ее вес никогда не превышал 50 кг. Несколько лет назад Вена организовала большую выставку, посвященную этой монархине. Представленная там статуя в натуральную величину показывала невероятно худую фигуру, облаченную в подлинное платье императрицы. Однако сегодняшние исследователи склоняются к тому, что ее голодовки вряд ли шли на пользу здоровью. Так, в борьбе с лишним весом Елизавета потеряла зубы – недаром на фотографиях она никогда не улыбается, а покрывшееся морщинами лицо скрывала под густой вуалью. Окружавшие ее аристократки и придворные дамы не стремились подражать императрице ни в диетах, ни в спортивных тренеровках.

«Дедушка русской революции» в роли личного врача австрийской монархини

Известно, что в предпоследний год своей жизни Сисси увлеклась в Швейцарии «кефирной диетой» на молочной ферме, которую держал под Монтрё русский эсер Егор Лазарев, находившийся там в эмиграции после побега из российской ссылки. «Дедушку русской революции» эксцентричная Елизавета приблизила и даже сделала своим швейцарским лейб-медиком. Как это ни поразительно, австрийская императрица и русский революционер прекрасно находили общий язык, и Егор Лазарев вполне искренне называл ее в письмах к друзьям «милой и симпатичной особой». Смерть Елизаветы от удара заточкой, нанесенного итальянским анархистом, глубоко потрясла русского бунтаря, который до конца жизни, уже живя в Праге, хранил в своем архиве фотографию своей венценосной пациентки.

Елизавета Баварская погибла на набережной Женевы в 1898 г., всего за 20 лет до распада Австро-Венгрии, и в Чехословакии времен Первой республики о супруге Франца Иосифа почти не вспоминали – имя Габсбургов было практически под запретом. Разумеется, монархическая тема не была популярна и во времена социализма. Так что Сисси, которая была, в том числе, и чешской монархиней, появилась в чешской культуре и историографии только после «бархатной» революции.