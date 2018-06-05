Дипломатия с княжеской короной

Участники проекта «По следам дворянских фамилий» – историки, искусствоведы, хранители музейных и замковых коллекций – вот уже семь лет изучают различные стороны деятельности знатных семей страны. В этом году главной темой избрана дипломатия.

«Мы хотели напомнить, что чешская аристократия часто участвовала в обсуждении и принимала решения по ключевым европейским вопросам, так что и на чешской территории происходило формирование Европы, решалась ее судьба. Мы избрали тему дипломатии, потому что именно она показывает международный масштаб чешского дворянства, причем не только на европейском уровне – здесь можно вспомнить и контакты с далекими странами, Китаем, Японией и т.д.», – объясняет директор Управления историческими памятниками города Ческе Будейовице Петр Павелец, который напоминает, что в чешских замках до сих пор хранится множество произведений искусства и документов, связанных с дипломатической деятельностью их хозяев.

Выставки в Праге и Брюсселе на эту тему показывают, что роль чешского дворянства в истории Европы куда значительнее, чем кажется на первый взгляд, а события, отделенные от нас толщей времени, удивительно перекликаются с сегодняшним днем.

Не менее четырех раз, считает специалист, чешское дворянство решающим образом на дипломатическом уровне вмешивалось в историю и судьбу Европы.

Улучшить имидж гуситской Богемии в глазах Европы

«Первым таким моментом можно назвать время, когда гуситский король Иржи из Подебрад хотел улучшить в Европе имидж Чехии. Возможно, кто-то вспомнит по школьной программе «Балладу примет» французского поэта позднего средневековья Франсуа Вийона, где есть строка «Богемцев ересь знаю назубок». Репутация Чехии в Европе тогда действительно была не слишком хорошей, и король Иржи пытался ее улучшить, преодолеть международную изоляцию. Мы напоминаем о его европейском проекте 1464 года и поездке «посланника культуры» Льва из Рожмитала, который в сопровождении пятидесяти спутников отправился из замка Блатна в Южной Чехии за границу. Три года они ездили по Европе, добравшись даже до Англии. Кстати, они заглянули и в Брюссель, где встретили теплый прием и провели целый месяц. Тот, кто бывал в Брюсселе, помнит живописное здание ратуши эпохи позднего средневековья с высокой башней, похожей на шпиль костела. Когда туда приехало чешское посольство, этой башне было всего три года, и чехи, поднявшись на нее, осматривали город с высоты», – рассказывает Петр Павелец.

Когда в этом году выставка о дипломатических связях Чехии с Европой прибыла в Брюссель, бельгийцы сообщили чешским коллегам, что не только прекрасно помнят этот исторический эпизод, но и считают его первым официальным упоминанием о башни ратуши в истории.

Что касается проекта короля Иржи из Подебрад, то он заключался в идее объединения всех европейских стран – так называемый «Договор об утверждении мира между христианами» был составлен его советником Антонио Марини из Гренобля, который с тайным посланием чешского короля исколесил всю Европу, от Венеции до Польши. По мысли монарха, Европа должна была объединиться в Христианскую лигу ради противодействия туркам – «упорнейшим неприятелям самого имени христиан». В отличие от Марини, миссия которого был сугубо секретной, шурин короля Ярослав Лев из Рожмитала вел свою дипломатическую деятельность открыто, и его посольство оставило заметный след в хрониках XV века.

Вестфальский мир – начало современной дипломатии

Однако двинемся дальше по шкале времени. Второй важнейший исторический эпизод связан с замком Горшовский Тын (Бишофтайниц) на западе Чехии.

«В XVII веке владельцем замка был Максимилиан Траутманнсдорф – главный переговорщик со стороны императора при заключении Вестфальского мира, который завершил Тридцатилетнюю войну. С этого момента ведет свой отсчет современная дипломатия. В Горшовском Тыне хранится перо, которым был подписан Вестфальский мир, и нигде больше такого раритета не найти, потому что это перо принадлежало именно Максимилиану, которого иностранные дипломаты называли "душой переговоров"».

Чешские историки могут поклясться, что перо является подлинным – и не только на основании семейных преданий рода Траутманнсдорфов, но и по архивным документам, ведь информацию ученые и сотрудники замков кропотливо собирают буквально по крупицам в архивах Вены и других европейских городов.

Объединить державы в Священный союз

«Третий эпизод связан с замком Кинжварт. Мало кто знает, что этот замок был резиденцией австрийского канцлера Меттерниха, который являлся ключевой фигурой дипломатии начала XIX века – он объединил Европу и привел ее к миру на Венском конгрессе после Наполеоновских войн. В замке Кинжварт хранится уникальная коллекция полученных им дипломатических подарков, связанных с его карьерой».

В числе многочисленных редкостей из наследия Меттерниха можно, например, полюбоваться бильярдным столом, подаренным князю императором Николаем I.

Венский мирный конгресс стал, безусловно, политическим триумфом Клеменса фон Меттерниха. В 1814 году в Вену прибыло пять монархов, более полусотни членов правящих домов и около 250 наиболее влиятельных дипломатов со всей Европы. Из доктрины Меттерниха о «всемирном вечном порядке» появился Священный союз России, Пруссии и Австрии, к которому присоединились почти все монархи континентальной Европы.

Проект Евросоюза родом из Западной Чехии

И, наконец, мы подошли к ХХ веку. Вряд ли кто-то догадывается, что Чехию с полным правом можно считать ни больше ни меньше как «колыбелью Евросоюза».

«Четвертый эпизод - это очень интересная история, связанная с замком Побъежовице, который принадлежит маленькому одноименному городку в Пльзеньском крае. Сегодня замок пребывает в плачевном состоянии, но некогда его владельцами была древний аристократический род Куденхове-Калерги. В 1892–1896 гг. Генрих Куденхове служил австрийским дипломатом в Японии. Там он внезапно влюбился и женился на японке Мицуко, и еще в Японии у них родилось двое сыновей. Один из них – Рихард Куденхове-Калерги стал автором книги «Пан-Европа», которая является главным документом идеи современной объединенной Европы».

Генриха Куденхове можно назвать «дипломатом по крови» – этой деятельностью занимался и его отец, а по женской линии семья состояла в близком родстве с канцлером Карлом Нессельроде, который дольше всех в истории занимал пост министра иностранных дел Российской империи. В своем замке Побъежовице (Роншперг) Генрих создаст уголок глобализации, где будут говорит по-японски, русски, венгерски, куда будут заглядывать индуисты и раввины.

Его сын Рихард Куденхове-Калерги, выросший в Побъежовицах и всю жизнь считавший своей родиной именно Чехию, ставший после распада Австро-Венгрии гражданином Чехословакии, посвятит свою жизнь объединению континента, создаст Панъевропейский союз, который действует и сегодня практически во всех странах Европы, предложит упразднить границы между государствами, ввести единую валюту, гимн, армию – в общем, сформулирует идею Евросоюза. Этот философ и провидец предскажет разобщенной Европе новую великую войну, будет предупреждать о тех опасностях, которые несет большевизм и нацизм, в 1946 году поможет Уинстону Черчиллю составить его Цюрихскую речь.

Его брат Герольф тоже изберет дипломатическую стезю – после образования независимой Чехословакии он поступит на работу в японское посольство, которое в 1922 году откроется в Праге.

МИД в стенах Чернинского дворца

Конечно, упоминая о чешских аристократах в истории европейской дипломатии, нельзя не назвать имя Чернинов – по преданию, члены этого семейства начинали свою службу еще в XII веке, при дворе короля Пршемысла Отакара I, и их деятельность на дипломатическом поприще продолжалась во многих поколениях. В годы Первой мировой войны австрийскую дипломатию возглавлял граф Оттокар Чернин – именно его подпись стоит под Брестским миром. Его брат Отто представлял интересы Габсбургов в Санкт-Петербурге, а потом поддерживал Рихарда Куденхове-Калерги и Отто Габсбурга, сына последнего австрийского императора, в реализации идей панъевропеизма.

«Выставка в замке Индржихув Градец будет посвящена, прежде всего, роду Чернинов, которые очень активно действовали на дипломатической арене. Один из членов этой фамилии, чьими заслугами прославилась эта семья, был Герман Чернин фон Худениц, необычайно интересный человек – любитель приключений, жесткий предприниматель, карьерист и одновременно очень масштабная личность», – объясняет Петр Павелец

Кстати, именно в Чернинском дворце сегодня находится Министерство иностранных дел Чешской Республики. Строительство дворца, громада которого возвышается неподалеку от Пражского Града, в 1669 году начал граф Гумпрехт Ян Чернин – имперский посол в Венецианской республике. Возведение здания, чей фасад протянулся на 150 метров, буквально разорило графа, а строительство затянулось на много десятилетий. После образования независимой Чехословакии на пустующее здание в центре столицы обратило внимание правительство Первой республики, и в Чернинский дворец въехало Министерство иностранных дел. В годы оккупации его избрал своей резиденцией протектор Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих. После Второй мировой войны в Чернинский дворец вернулся МИД.