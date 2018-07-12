Чешский язык – уходящая натура Украины

Чешская поддержка соотечественникам

Тысячи чехов обосновались в XIX - XX вв. в Волынской области, некоторые поселились и на западе и юге страны. Чешская Республика стремится оказывать потомкам своих соотечественников посильную помощь, а также делегирует туда преподавателей чешского языка. В МИДе Чехии летом 2017 г. состоялось заседание Межведомственной комиссии по делам чехов, проживающих за границей. Она учреждена с целью улучшения обмена информацией между ведомствами ЧР в сфере помощи соотечественникам за рубежом. Председателем комиссии избран чрезвычайный уполномоченный МИДа по делам соотечественников Ярослав Кантурек.

«Ежегодно мы оказываем поддержку как минимум 15 земляческим кружкам в Украине. И хотя в ряде случаев речь идет, возможно, о небольших суммах, объем ежегодно выделяемых финансовых средств в общей сложности составляет свыше одного миллиона крон (около 38,5 тыс. евро). Деньги предназначены на проекты в области культуры, фольклорные и другие программы. Помимо этого, в рамках нашей программы поддержки соотечественникам мы командируем в Украину двух преподавательниц чешского языка, которые работают непосредственно при земляческих обществах. В Украине есть и «лекторат», то есть Центр чешского языка, который в настоящее время находится в Ужгороде»,

- рассказал «Чешскому Радио» Ярослав Кантурек.

Этническиe чехи - жертвы "чисток"

Этнические чехи, ставшие жителями Украины, в полной мере разделили судьбу страны во времена тяжелых испытаний, на которые не скупился XX век. Гражданская война, сталинская политика коллективизации и раскулачивания, голодомор, депортации аграриев вместе с семьями в Сибирь, преследования со стороны нацистов. Советские репрессии коснулись и семьи профессора Людмилы Мухиной из Киева, которая является председателем Чешского национального совета в Украине.

«Наша семья вообще не знала, куда пропал дедушка. Он ушел в 1941 году, и с того времени о нем не было никаких вестей. Куда мы только не писали и не обращались, нo ответа так и не получили. Моей бабушке и маме – они тогда были во Львове, разрешили с дедушкой по-быстрому попрощаться, и он успел еще повидать своего внука… Тогда всех забирали …Позже мой муж выяснил, что дедушка умер в 1942 году. Его, как и других этнических чехов, арестовал НКВД. Ему было тогда всего 47 лет, и умер он от голода».

Людмила Мухина является представительницей уже третьего поколения чехов, которые живут в Украине.

«Мои родители были чехами. Бабушка родом из региона Чешско-Моравской возвышенности, дедушка – из Домажлиц. В семье у нас говорили по-чешски, потому что мама к этому привыкла с детства еще в своей семье. Oна, конечно, также прекрасно говорила по-русски и по-украински, но, несмотря на то, что мама родилась уже в Украине, в ее русской и украинской речи присутствовал акцент, который выдавал в ней иностранку».

Активной участницей чешского земляческого общества во Львове является Галина Чабанова. Язык своих предков она не унаследовала от родителей, а выучила уже во взрослом возрасте.

«Мне очень хотелось говорить на чешском, я знала лишь несколько предложений и песенок вроде v té naší aleji, švestky se válejí или о белой кошке, а также какие-то поговорки – думаю, что они бытовали среди волынских чехов. Моя мама употребляла некоторые чешские выражения, когда хотела кого-то урезонить … Я купила учебник чешского языка для русскоговорящих, слушала Чешское радио, читала книги и уже многое понимала, но все же дело долго не продвигалось …»,

– вспоминала Галина Чабанова в интервью с корреспондентом «Чешского Радио» Мартинoм Оцкнехтом. В конце концов, Чабановой удалось осилить язык предков на таком уровне, который позволил ей примерить на себя роль экскурсовода чехословацких туристов во время летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г.

Страшилки про чехословацкую обувь

Непосредственно перед вторжением пяти войск государств Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, на этнических чехов была брошена тень подозрения. По словам Г. Чабловой в СССР, народ стал верить самым нелепым выдумкам, имевшим отношение именно к чехам.

«Среди людей начали циркулировать слухи, что чехи всегда стремились чем-то навредить Советскому Союзу. В те времена у нас продавали чехословацкую обувь, и вдруг кто-то пустил слухи, что чехи рассыпают специальный порошок под стельки ими производимой обуви, чтобы повредить здоровью … советских граждан. Моя мама по этому поводу очень нервничала и говорила сотрудницам на работе, что это – сущая ерунда. Ей не верили и говорили: "Ты ведь сама чешка"» …

Проявляют ли интерес к деятельности чешских обществ представители молодого поколения?

«За последний год в земляческое общество вступили восемь молодых членов. Проблемой наших объединений является то, что мы разбросаны по всей Украине, по маленьким деревням. И сегодня число деревень, где еще говорят по-чешски, можно сосчитать на пальцах одной руки. Это Богемка, Миколаевка. В Чехограде еще тоже слышна чешская речь, это ведь было когда-то самое большое чешское поселение. Когда я приезжаю в Луцк, то слышу, что этнические чехи говорят уже по-украински, а общаясь со мной, переходят на чешский. И я стараюсь их убедить, что надо говорить на чешском языке, иначе мы потеряем родную речь»,

– говорит Людмила Мухина.