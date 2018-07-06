6 июля: костер Яна Гуса, изменивший историю христианства

6 июля в Чехии навсегда связано с именем Яна Гуса – вот уже более шести веков народ вспоминает этот день 1415 года, когда проповедник взошел на костер инквизиции.

Ян Гус погиб, обманутый, оклеветанный, признанный еретиком, отлученный от церкви, но не отказавшийся от своих убеждений. Многие века костер самоотречения Яна Гуса придавал чешскому народу мужество и решимость отстаивать свою независимость. Его имя носил полк легионеров в Первую мировую и партизанская группа в годы протектората.

В этот день по всей стране, и в пражской Вифлеемской часовне, где проповедовал Ян Гус, и в его родном Гусинеце, и во многих других чешских городах, проходят службы в память о человеке, проложившем путь реформации, изменившем историю христианства и сознание людей своей и будущих эпох.

На постаменте памятника Яну Гусу на Староместской площади выбиты его слова, которыми человечество может руководствоваться и сегодня: «Любите друг друга, за каждым правду его признавайте».





■ Ян Гус – слово, которое не горит

■ Ян Гус. Смерть во имя убеждений

■ «Ян Гус 1415/2015»

■ Ян Гус - примиряющая сила