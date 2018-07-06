6 июля: костер Яна Гуса, изменивший историю христианства

Катерина Айзпурвит
06-07-2018
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«Народа чешского святой учитель, бестрепетный свидетель о Христе и римской лжи суровый обличитель», – сказал о нем Федор Тютчев. Бронзовый великан с гордо поднятой головой смотрит поверх моря человеческих голов, заполняющих Староместскую площадь, – его взгляд устремлен на Тынский храм, куда его последователи поместят символ реформации – причастную чашу для мирян. Плащ, стекающий с плеч, затопляет своими волнами постамент и две группы фигур, изображающих воинов-гуситов и эмигрантов-протестантов.

Статуя Яна Гуса на Староместской площади в Праге, фото: Архив Чешского радио - Радио ПрагаСтатуя Яна Гуса на Староместской площади в Праге, фото: Архив Чешского радио - Радио Прага 6 июля в Чехии навсегда связано с именем Яна Гуса – вот уже более шести веков народ вспоминает этот день 1415 года, когда проповедник взошел на костер инквизиции.

Ян Гус погиб, обманутый, оклеветанный, признанный еретиком, отлученный от церкви, но не отказавшийся от своих убеждений. Многие века костер самоотречения Яна Гуса придавал чешскому народу мужество и решимость отстаивать свою независимость. Его имя носил полк легионеров в Первую мировую и партизанская группа в годы протектората.

В этот день по всей стране, и в пражской Вифлеемской часовне, где проповедовал Ян Гус, и в его родном Гусинеце, и во многих других чешских городах, проходят службы в память о человеке, проложившем путь реформации, изменившем историю христианства и сознание людей своей и будущих эпох.

На постаменте памятника Яну Гусу на Староместской площади выбиты его слова, которыми человечество может руководствоваться и сегодня: «Любите друг друга, за каждым правду его признавайте».

 

Ян Гус, Фото: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0 UnportedЯн Гус, Фото: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0 Unported

■ Ян Гус – слово, которое не горит
■ Ян Гус. Смерть во имя убеждений
■ «Ян Гус 1415/2015»
■ Ян Гус - примиряющая сила

Катерина Айзпурвит
06-07-2018
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