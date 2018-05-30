«Пражская весна»: критическое мышление, открытые границы и рост зарплат

Каковой была реальная, повседневная жизнь миллионов чехословацких граждан зимой 1967 - весной 1968 гг.?

Одной из наболевших тем был низкий уровень зарплат по стране. «В центральном совете профсоюзов сошлось такое количество заявок на повышение зарплат, что их удовлетворение обошлось бы государственной казне в 20 миллиардов крон. Согласно сообщению инженера Загалки из управления Государственным банком, темпы роста зарплат уже сейчас превышают возможности нашей экономики. В межгодовом сравнении, в январе зарплаты поднялись на 7,4 процента, а в феврале – на 12 процентов. Судя по темпам роста производительности труда, повышение зарплат не должно бы превысить 3-5 процентов», - сообщалось в эфире Чехословацкого Радио.

В одной из телевизионных передач того времени звучит следующее сравнение: «чтобы купить радиоприемник, чехословацкий рабочий должен трудиться 117 часов, в то время как работник на той же позиции в ФРГ – 12 часов. Килограмм шоколада в Чехословакии обходится в 10,5 отработанных часов, в ФРГ – в 1,5 часа».

Кроме вытребованного роста зарплат, другим знаковым событием того времени стало открытие государственной границы. Существенным препятствием, омрачающим поездки на Запад, была нехватка валюты. Обменные пункты на Западе чехословацких крон не принимали, а купить валюту на родине было очень сложно, ее попросту не хватало, так как на нее закупалось сырье.

«Как сообщается, правительство дополнительно выделит 10 миллионов «валютных крон» на путешествия наших граждан в капиталистические страны. Более чем три четвери от этой суммы предназначены для индивидуальных туристов, остальные деньги – на поездки по приглашениям. Казалось бы, этот шаг должен решить проблему зарубежного туризма. Однако количество желающих отправиться в поездку на Запад увеличилось по сравнению с прошлым годом втрое, таковых сейчас – 37 тысяч человек. В связи с финансовыми возможностями государства, удовлетворено может быть лишь 30 процентов заявок. Напомним, что индивидуальные туристы могут купить пять долларов на человека на день, но общая сумма приобретенной валюты не должна превысить 100 долларов».

Интересным феноменом того времени был прилив западных туристов. В открывшую свои границы Чехословакию буквально рванули западные немцы, австрийцы, французы и многие другие.

Так выглядела ситуация во время пасхальных праздников в 1968 году: «Белая суббота прошла под знаком активного обмена туристами, сообщают наши корреспонденты. Тысячи наших граждан выехали в соседние страны, однако по данным с пограничных контрольно-пропускных пунктов, число иностранных туристов, стремящихся попасть в Чехословакию еще в разы больше: в Циновеце, в Грженско и в Вансдорфе вчера пересекли границу более пяти тысяч машин. В Розвадове насчитали 1200 автомобилей. Ролями поменялись пограничные переходы в районе г. Хеб. С территории ГДР в Чехословакию приехало на половину меньше машин, чем в прошлом году, а количество западо-немецких туристов, прибывших через КПП Помези, увеличилось в два раза».

Свидетелями последующих августовских событий, таким образом, стали и многие граждане западных государств. Несмотря на то, что вслед за вводом войск Варшавского договора границы вновь закрылись, в период с 1968 по 1970 из Чехословакии удалось бежать свыше 70 тысячам человек.