О чехах на московском фестивале 1957 г. и забытом норвежском концерте

Здравствуйте. Девушке (23 года) из Беларуси нужен донор костного мозга. Родственники не подошли, в базе Беларуси и Германии тоже не нашли. Какие варианты поиска есть в вашей стране?

Обратиться можно в пражский Институт клинической и экспериментальной медицины IKEM, в его картотеке ныне числится около 30 тысяч потенциальных доноров. В рамках IKEM действует Клиника трансплантационной хирургии, попробуйте написать на английском или чешском языках на jiri.fronek@ikem.cz или andrea.stastna@ikem.cz

Аквариумистика

Александр из Израиля собирается посетить Прагу в этом месяце.

«Я нашел в интернете вашу радиопередачу от 03.04.2015 года "Чешские рыбки разлетаются по свету". Много лет я профессионально занимаюсь аквариумными рыбами. Мне было бы приятно познакомиться с такими же как я, разводчиками аквариумных рыб. В радиовыпуске упоминались Зденек Малат и Иозеф Хмеларж. Не могли бы Вы дать мне их телефоны и адреса, что я мог с ними связаться? Чешского языка я не знаю, поэтому мне обязательно нужен адрес, для личной встречи.

Спасибо. Александр Шпильт

Телефон и электронный адрес Зденека Малата Zdeněk Malát. Tel: +420 605 886 537. www.sladkovodnikrevetky.cz. e-mail : malat@sladkovodnikrevetky.cz Полных тезок Иозефа Хмеларжа в Чехии оказалось довольно много, поэтому во избежание недоразумений не рискнем опубликовывать их адреса.

Добрый день, уважаемые сотрудники Русской службы "Радио Прага"!

Рапорт о прослушивании выпуска передач Русской службы "Радио Прага" за 15 август высылает постоянный читатель вашего сайта и, в меру возможностей, многолетний слушатель Валерий Алексеев из Кургана. Хотел также предложить вам тему для одной (или двух) программ. В конце июля - начале августа 1957 года в Москве прошёл VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который был одним из важнейших событий в краткой оттепельной поре советской истории. В фестивале принимала участие в составе курганской делегации и моя, ныне покойная, мама. Её дневниковые записи, сделанные во время Фестиваля, свидетельствуют об атмосфере необычайного подъёма и дружеской расположенности молодых посланцев, съехавшихся в Москву из многих стран мира. Интересно было бы узнать о чехословацких участниках того Фестиваля, знаменитых и простых. Публиковались ли какие-нибудь воспоминания об этом событии?

И также в эти дни, ровно семьдесят лет назад, в ещё не обрушенной в крепкие советские "объятья" Чехословакии, прошёл I Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Об этом событии, заложившем основные традиции Движения молодёжи в форме фестивальных встреч, крайне мало информации в русскоязычном интернете. Имеются ли архивные материалы об этом в фондах "Радио Прага"? Если да, то интересно было бы узнать, как освещался этот Фестиваль в ещё демократической Чехословакии и как вспоминали о нём его участники спустя годы.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Россия, г. Курган, Алексеев Валерий

Ходский волынщик, автор симфонии, старейший профессиональный кукольный театр

Среди чешских участников VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов были ходский (этнографический регион Ходская область) волынщик, певец и рассказчик из Домажлице Антонин Конрады, который отпраздновал свой 85-летний юбилей в 2016 году. А также композитор, автор музыки ко многим замечательным чешским фильмам и цимбалист Сватоплук Гавелка, чей интерес к народной музыке вылился в основание ансамбля Nový tanec (NoTa). Он удостоился на московском фестивале серебряной медали за свою Симфонию № 1 (1956) и награды за кантату «Chvála světla».

Несколько спектаклей (и по пьесе Zlatovláska Йозефа Кайнара) показали в Москве 17 членов одного из старейших профессиональных кукольных театров в Брно. Будущая царица чешской народной песни Ярмила Шулакова в те годы громко заявила о себе на ряде конкурсов, на варшавском фестивале молодежи в 1955 г. заняв третье место, а два года спустя в Москве – второе. Об успехах талантливой певицы напомнила газета Vyškovský deník в 2008 г.

Впечатлениями от пребывания на фестивале делились многие, в том числе члены оркестра Властимила Клоца (Orchestr Vlastimila Kloce). «Наш джазовый репертуар восхитил публику, некоторые из зрителей, возможно, впервые слышали биг-бенд. На музыкальном конкурсе фестиваля мы завоевали золотую медаль и выступали на концерте победителей в Москве». Таковы воспоминания одного из участников биг-бенда, опубликованные в Týdeník Rozhlas в 2004 г. Список участников и программ, конечно, можно было бы продолжить, но это действительно тема отдельного разговора. Спасибо вам за предложение.

Концерт для феноменального контрабасиста, написанный в Норвегии

Петр Шетек, проживающий в Осло и ставший героем нашей программы под названием «Прохлада в тени родословного древа», просит у нас совета, который касается партитуры Концерта для контрабаса с оркестром, созданного в эмиграции чешским композитором Иржи Миндлом.

Иржи Миндл написал данный концерт для феноменального контрабасиста Карла Нетолички, который был членом Оркестра Чехословацкого радио до 1968 года. В 1968 г. Нетоличка эмигрировал. Некоторое время был сотрудником мюнхенского Bayerische Rundfunk, позже выступал с американским Milwaukee Symphony Orchestra. Супруга Нетолички, однако, хотела вернуться в Европу, и семья переехала в Норвегию. Карел Нетоличка вначале был приглашен в Симфонический оркестр Норвежского радио, а позднее – в Филармонический оркестр Осло, где работали и другие чехи. Среди них – скрипач и композитор Иржи Миндл.

Петр Шетек, флейтист по профессии, приходится К. Нетоличке приемным сыном. После смерти отчима он стал наследником партитуры Концерта для контрабаса, посвященного этому незаурядному контрабасисту. Он предполагает, что написанная от руки нотная партитура, возможно, существует в единственном экземпляре, и в прошлом И. Миндл в разговоре упомянул, что ноты являются собственностью К. Нетолички. «У меня есть и запись этого концерта в исполнении Норвежского оркестра. Есть все основания полагать, что партитура может представлять большую ценность, и к ней могут проявить интерес в Чехии, однако не знаю, к кому мне обратиться по этому вопросу», пишет Петр Шетек.

Мы рекомендуем Вам обратиться в отделение Чешского радио (Český rozhlas – Fond hudebnin, nakladatelství a vydavatelství), к его сотруднику Роберту Шкарде. Подробности сообщим Вам по электронной почте.

Здравствуйте!

Обратил внимание в Вашем эфире на интервью с представительницей ЛГБТ-сообщества, радиоведущей Барой Шихановой. Отрадно, что в Чехии есть люди, которые не боятся доказывать обществу своё преимущество и борется за свои права. Конечно, общество ещё до конца не может принять представителей сексуальных меньшинств, но своим голосом и доброжелательным примером ЛГБТ-комьюнити, надеюсь, сможет преодолеть этот барьер. Спасибо за интервью!

Данилевич Игорь Владимирович, г.Збараж, Тернопольская область, Украина

По всей видимости, самое большое число рапортов о приеме в сентябре и октябре нам прислал Андрей Кузнецов. Спасибо вам, Андрей, как и Д. Кутузову, Д. Елагину, А. Головихину и ряду других активных слушаталей за сообщение подробностей о качестве сигнала.

Торговля предметами с фашистской символикой

Длинное письмо, к которому мы намерены вернуться в следующих программах, нам написал Алексей Веселков из Бердска.

Наш многолетний слушатель и читатель обеспокоен тем, что, как он пишет «В Чехии вовсю торгуют атрибутами гитлеровской Германии. Обескураживает, что в Чехии культивируют пристрастие к фашизму, нацизму!».

Уважаемый Алексей, на первый вопрос Вам ответит Антон Каймаков:

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что в Чешской Республике законодательно запрещена пропаганда режимов и политических движений, ратующих за насилие.

В Уголовном кодексе ЧР содержатся статьи, предусматривающие наказание за ограничение прав и свобод граждан, за призывы к ненависти и к дискриминации тех или иных групп населения по расовым, этническим, религиозным, классовым и иным причинам.

Наказуемо даже проявление симпатии к движениям, действия которых направлены на подавление прав человека. До трех лет лишения свободы грозит тем, кто оправдывает или поддерживает геноцид.

Уголовное наказание грозит лицам, ведущим подготовку или призывающим к развязыванию войны, к военному нападению на какую-либо страну.

В антикварных лавках, причем чаще всего в туристических центрах, в городах, где постоянно наблюдаются большие потоки приезжих, действительно можно в продаже найти предметы с фашистской символикой. Рядом со всеми этими предметами в обязательном порядке вы найдете таблички с текстом, что речь идет исключительно о коллекционных предметах, что хозяин магазина не преследует цель пропаганды дискриминации и режима, попирающего права человека.

Наличие подобных предметов в отдельных магазинах (о массовой торговле ими речи идти не может), вероятно, объясняется действием принципа – «спрос – предложение». Возможно, кто-то будет сокрушаться, что закон недостаточно строг, но это вопрос для дискуссии в обществе и для политиков-законодателей.

Уместно напомнить также о том, что выпуск одними из издательств книги «Mein Kampf» вызвало в Чехии скандал и целый ряд судебных тяжб, так как к тексту не было присоединено надлежащего комментария историков, разъясняющего всю подноготную преступного режима.

Вторая часть письма Алексея Веселкова, полученного Радио Прага, содержит оценку внешней политики Чешской Республики.

Нам кажется, что это повод для обращения за комментарием в МИД Чехии. Мы постараемся это сделать, как только завершится формирование нового правительства страны.

В Чехии совсем недавно прошли парламентские выборы и еще не определено, кто станет новым руководителем внешнеполитического ведомства, чтобы в связи с полученным письмом, обратиться за комментарием непосредственно к министру или поверенному им лицу.

Хотим также напомнить, что аспекты внешней политики Чехии постоянно освещаются в материалах Радио Прага и в них также можно найти ответы на многие возникающие вопросы.