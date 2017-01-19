19-01-2017 12:15 | Лорета Вашкова

Большое спасибо всем, кто торопился поздравить нашу редакцию с Новым годом и Рождеством, отмечаемым по разным календарям – новому и старому, и даже баловавших нас сувенирами или любопытными газетными вырезками. Благодарим также слушателей, присылавших в последние месяцы ответы на вопросы месяца, и тех, кто делился с нами мнением о прослушанных в нашем эфире программах или прочитанных на сайте материалах, за интерес к программам.

Первая карточкa из серии 2017 года (Канатная дорога на Йештед) в подтверждение рапортов о прослушивании отправлена Дмитрию Кутузову из Рязани, Дмитрию Антонову из Красноярска, Дмитрию Елагину - последнего мы благодарим также за сообщение о получении юбилейной карточки. Январский рапорт прислал также Варзин Виктор из Гатчинского района, г. Коммунар. Порадовали нас и рапорты жителя Риги Aндрея Кузнецова о приеме передачи Русской секции Радио Прага не только на средних волнах через передатчик Всемирной Радиосети в Латвии, но и позже, 10 января 2017 года, на ультракоротких волнах Радио Позитив во время его поездки в Тбилиси. Программу в Грузии наш постоянный слушатель слушал по переносному приемнику Grundig Yacht Boy 400. О приеме программы на средних волнах сообщил и Астахов Дмитрий из Мордовии, г. Рузаевка.

Спасибо Людмиле Дементьевой, пожелавшей

«Пусть "воробьиный шаг" приблизит нас к весне. Снега сойдут И к нам прoрвётся ЛЕТО. И как на Севере ни коротко оно, Нам хватит ягод и грибов, дождя и Солнечного Света».

Уважаемые сотрудники русской редакции Радио Прага! Поздравляю Вас с Новым 2017 годом. Пусть он будет удачным для вас во всем. 2016 был тяжелым для меня во всем, новая работала занимала много физических сил и времени. Теперь у меня очень мало свободного времени, жизнь стремительно дорожает, народ беднеет, мы сильно спешим в ЕС, где нас "уже давно ждут".Приходится Вас меньше слушать, но все же не хочется прерывать сбор QSL-коллекции. Буду рад получать и дальше от вас подтверждения. Очень красивые карточки подтверждения 2017 года. Надеюсь собрать недостающую коллекцию и за 2016 год. Также хочу ответить на новую викторину Радио Прага.

С уважением, Пивоваров Владимир (г. Боярка, Украина).

Спасибо вам, Владимир, за пожелания. Надеемся, что нынешний год будет более успешным для вас и позволит вам выкроить время для любимых занятий.

Благодарим за поздравления Наталию Заболотну, Логинова Николая из Новочеркасска, Энди из Москвы и Алексея Веселкова из Бердска, приславшего православный календарь 2017 года с изображением нового бердского Богоявленского храма, открытого к 300-летию Бердска. Спасибо вам большое, Алексей, за подарок! Не имея возможности поблагодарить всех поименно, упомянем еще хотя бы несколько имен слушателей, поздравивших русскую редакцию РП с Новым годом. Николай Баглай из украинского Пирятина преподнес нам сюрприз в виде стихотворного экспромта:

По Земле пронёсся слух,

Что идёт к нам в гости ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ

И 365 ОГНЕННЫХ КУРОЧЕК с ним!

Будут курочки те время-времечко клевать

И нам яички золотые раздавать.

А Петя-Петушок

Взлетит на шесток

И пропоёт нам "Ку-ка-ре-ку!!!"

Каждое утро Нового года.

Дорогие сотрудники Радио Прага!

Сердечно поздравляем Вас и Ваших близких со светлым праздником Рождества Христова! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, творческих удач! Пусть Вашу душу всегда греет огонёк Веры, Надежды и Любви!!!

Семья радислушателей Андриановых - Ирина, Елена и Владимир из Крыма

Южно-Моравский центр развития

Отозвались Клепов Анатолий из Москвы, члены Клуб DX-истов и слушатель из Грузии.

Добрый день! Поздравляю с прошедшими праздниками.

Публикация пани Вирджинии Варгольской от 10.01.17 "Моравия открывает двери специалистам из-за рубежа" нас очень заинтересовала. Мы уже 20 лет проводим субботние занятия по чешскому языку. Многие наши ученики учились, учатся, работают или проживают в Чехии. Каждый год, по программе Правительства Чехии, посылаем наших учеников продолжать изучать язык, затем учиться или работать в Чехии. От новых педагогов в Чехии они неоднократно слышали похвалу. Просим прислать нам контакты на Южно-Моравский центр развития и фирму "Velvet innovation". Мы используем возможности, предлагаемые этими организациями. Кроме того Брно родной для меня город. Мои предки из Брно. С глубоким уважением, наилучшими пожеланиями и надеждой на получение контактов.

Президент Чешского землячества в Грузии "Злата Прага" Гарольд Шмальцель.

Уважаемый Гарольд!

Спасибо вам за вопрос и за ранее присланные обширные материалы, затрагивающие тему чешского землячества в Грузии, к которой мы хотели бы в будущем вернуться. Поскольку заданный вами вопрос интересовал еще нескольких наших слушателей, сообщаем о контактах по интересующей вас теме на нашем портале. Желаем вам удачи в реализации намеченных планов.

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