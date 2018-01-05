Звание «Автомобиль года» присвоили кроссоверу Шкода Карок

Победителем престижного конкурса на звание «Автомобиль 2018 года» в Чехии стал кроссовер Škoda Karoq. В финале голосования он опередил соперников: BMW 5-й серии, Opel Insignia, Kiа Stinger, a также универсал японской компании Subaru Impreza.

В состав жюри конкурса вошли 35 чешских автожурналистов. Об итогах конкурса, на участие в котором было поданы 34 заявки, сообщил его инициатор, Союз импортеров автомобилей Чешской Республики.

В текущем году,как предполагается, объем продаж новых легковых автомобилей в Чехии превысит четверть миллиона. Новый рекорд продаж был установлен в 2017 году – 271595 автомобилей, что почти на 5% превысило показатели предыдущего года.