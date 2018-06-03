Злинский кинофестиваль для детей завершился полумарафоном

Международный кинофестиваль для детей и молодежи в Злине в третий раз в своей истории завершился фестивальным полумарафоном и другими спортивными соревнованиями. В них приняли участие 1275 человек. Победителем полумарафона стал Иржи Чипа, пробежавший эту дистанцию за 1:09:58 и установивший новый рекорд в рамках здешнего состязания.

Злинский фестиваль, который является старейшим и самым масштабным детским киносмотром в мире, проходил уже в 58-й раз. В течение девяти дней зрители могли увидеть 300 кинокартин из 55 стран мира. 169 фильмов были включены в конкурсные секции.