Злин принимает конференцию, посвященную наследию гениального обувщика

7 марта исполняется 120 лет со дня рождения брата основателя обувной империи Яна Антонина Бати, продолжившего дело гениального обувщика Томаша Бати. К этой дате приурочен ряд мероприятий в Злинском крае: кинопроекции, беседы и выставки в музеях и библиотеках.

Откроет серию программ 27 февраля беседа в Злине и показ кинокартины «Бразильские следы Яна Антонина Бати» режиссера Даны Липовской. Большую часть свой жизни единокровный брат Томаша Бати был вынужден прожить вдали от своей родины. В программе примут участие его внучка Долорес Л. Батя (Arambasic) и правнучка Марианна.

В ближайшие дни запланировано проведение конференции, посвященной строительству батевских предприятий и городов. 9 марта будет открыта памятная доска на фасаде виллы Я. А. Бати, где ныне находится «Чешское радио – Злин».