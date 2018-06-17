Жители Яромержице проголосовали против могильника ядерных отходов

Катерина Айзпурвит
17-06-2018
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Жители поселка Яромержице-над-Рокитной, в регионе Тршебичско, на референдуме 1ня проголосовали против строительства на территории их населенного пункта подземного хранилища ядерных отходов. Согласно закону, итоги голосования являются определяющими для органов самоуправления – в референдуме приняло участи 44,5% жителей при требуемой явке не менее 35%.

Помимо поселка Яромержице, геологические изыскания для строительства будущих могильников комплексно проводились в населенных пунктах Бонёв, Пршиложаны и Ритиборжице.

В регионе Высочина намечено четыре из девяти мест, где на полукилометровой глубине могут быть помещены для постоянного хранения тысячи тонн отработанного радиоактивного топлива, использованного на АЭС. В текущем году Управление хранилищами радиоактивных отходов должна выбрать четыре локации; окончательное решение будет принято в 2025 г. Могильники в Чехии должны быть созданы не позднее 2065 г.

 
 
 
 
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