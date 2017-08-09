Со вторника жители Чехии могут выдвигать свои предложения по поводу «кандидата» на главную елку страны, которая по традиции ежегодно устанавливается на Староместской площади в Праге. Выбранное дерево необходимо сфотографировать, и направить фотографию компании-организатору Taiko до 15 сентября посредством страниц в сети Интернет. Результаты будут обнародованы 6 ноября, а победитель получит 10 тысяч крон (380 евро). Дерево может находиться на частной или на общественной территории. Обязательным условием является хорошая доступность места для тяжелой техники. Елка должна быть здоровой, и в идеале – представителем рода ель обыкновенная (Picea abies) с равномерно растущими ветвями.