Жалобу студентки из Сомали на запрет носить хиджаб рассмотрит Верховный суд ЧР

Катерина Айзпурвит
03-01-2018
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Иск, поданный сомалийской студенткой против Средней медицинской школы Праги, поступит на рассмотрение в Верховный суд ЧР. Год назад гражданка Сомали Аян Ямаал Ахменднуур потребовала от учебного заведения принести ей извинения за нарушение принципа равноправия и выплатить компенсацию в размере 60 тыс. крон (2220 евро).

Истица утверждает, что была вынуждена покинуть Среднюю медицинскую школу, поскольку в сентябре 2013 г. ей запретили надевать на лекции хиджаб. Ранее это требование распространялось лишь на практические занятия. Сомалийка считает, что это является косвенной дискриминацией, ограничивающей ее право на получение образования и профессиональную подготовку.

Требование гражданки Сомали поддержала чешский омбудсмен Анна Шабатова. Со своей стороны, учебное заведение указывает на то, что имеет право регулировать форму одежды своих студентов, в том числе и в как светское учреждение.

В начале 2017 г. районный суд Праги-10 уже отклонил жалобу гражданки Сомали.

Катерина Айзпурвит
03-01-2018
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