Жалоба на Европейское бюро по борьбе с мошенничеством

Компания Agrofert, переданная в управление трастовому фонду, а до недавнего времени принадлежавшая миллиардеру и нынешнему чешскому премьеру Андрею Бабишу, подала жалобу в Европейский судебный двор на Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Об этом после традиционного новогоднего обеда с президентом страны СМИ сообщил непосредственно глава кабинета. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством осуществляло расследование обстоятельств предоставления европейских дотаций в объеме 50 миллионов крон отпочковавшейся от компании Agrofert ферме «Гнездо аиста». Заключение экспертов было передано Министерству финансов Чехии.

В связи с делом о дотациях для «Гнезда аиста» в мошенничестве полицией был обвинен непосредственно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Палате депутатов в январе предстоит повторное голосование о лишении главы кабинета неприкосновенности.

По словам Андрея Бабиша, заключения Европейского бюро по борьбе с мошенничеством он лично не читал, но от представителей компании Agrofert знает, что свое расследование OLAF проводило «нестандартным способом».