Земан выступил с ежегодным рождественским посланием к народу

Президент Милош Земан не допустит проведения новых парламентских выборов, если правительству Андрея Бабиша не удастся заручиться поддержкой Палаты депутатов. Такие слова прозвучали во вторник во время ежегодного рождественского послания главы государства к народу.

Президент озвучил успехи Чешской Республики: государство занимает шестое место в рейтинге самых безопасных стран мира и по данному параметру опережает даже Швейцарию. Далее в Чехии самый низкий уровень безработицы среди всех членских государств Европейского союза. По сравнению с другими странами ЕС, в ЧР заметна наименьшая разница доходов между бедными и богатыми, напомнил президент.

Земан также отметил положительную динамику роста экономики и сравнительно низкий уровень задолженности. Президент, однако, уверен в необходимости увеличения объема государственных инвестиций, особенно в транспортную инфраструктуру. Земан также выступил в поддержку идеи снижения количества госслужащих в стране.

Среди самых болезненных для ЧР вопросов на внешнеполитической арене названы установленные ЕС квоты на беженцев.