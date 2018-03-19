Земан поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Тимур Кашапов
19-03-2018
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Президент Чехии Милош Земан поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. Текст поздравительной телеграммы опубликовал Пражский Град утром, 19 марта. В ней Земан выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Чешской Республикой и Китаем и скорую личную встречу с Си Цзиньпином.

Китайские народные представители переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР и Центрального военного совета страны 17 марта. На проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно.

 
 
 
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