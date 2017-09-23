Земан и Пеликан отметили необходимость более качественного отбора судей

Лорета Вашкова
23-09-2017
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Глава Чешской Республики Милош Земан на встрече с представителями совета при президенте и министром юстиции Робертом Пеликаном оценили ускорение процессов рассмотрения судебных дел и улучшения, достигнутые в сфере тюремной службы. По их мнению, в будущем необходимо обеспечить более качественный отбор судей. Об этом глава Минюста сообщил журналистам после переговоров с президентом в Ланах, которые длились в субботу более четырех часов. Проблематика конкретных дел, заверил Пеликан, не была предметом обсуждения на встрече.

Эксперты, сообщил министр, пришли к выводу, что в настоящее время в Чехии создан ряд предпосылок для снижения общего числа заключенных. Политики, в частности, говорили о проекте домашнего ареста с использованием электронных наручников.

 
 
 
 
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