Земан и Пеликан отметили необходимость более качественного отбора судей

Глава Чешской Республики Милош Земан на встрече с представителями совета при президенте и министром юстиции Робертом Пеликаном оценили ускорение процессов рассмотрения судебных дел и улучшения, достигнутые в сфере тюремной службы. По их мнению, в будущем необходимо обеспечить более качественный отбор судей. Об этом глава Минюста сообщил журналистам после переговоров с президентом в Ланах, которые длились в субботу более четырех часов. Проблематика конкретных дел, заверил Пеликан, не была предметом обсуждения на встрече.

Эксперты, сообщил министр, пришли к выводу, что в настоящее время в Чехии создан ряд предпосылок для снижения общего числа заключенных. Политики, в частности, говорили о проекте домашнего ареста с использованием электронных наручников.