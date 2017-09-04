Здравоохранение получит 3,5 миллиарда дополнительно

В 2019 и 2020 году произойдет расширение страховых сумм, перечисляемых из бюджета за граждан, по закону страхуемых государством, например, детей, пенсионеров, инвалидов. Таким образом, ежегодная прибавка составит 3,5 миллиарда крон (134,5 миллиона евро). Это 5% от общего объема средств, перечисляемого из бюджета страховым компаниям. Соответствующую законодательную поправку подписал президент Чехии Милош Земан.

В настоящее время за государством застрахованных лиц ежемесячно перечисляется 920 крон (35, 4 евро) на каждого гражданина. В грядущем году эта сумма увеличится на 49 крон (1,9 евро). В 2019 году ставка увеличится до 1018 крон, а в 2020 до 1067 крон.