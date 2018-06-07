Зденек Газдра решил не участвовать в Чешско-Российском форуме

Тимур Кашапов
07-06-2018
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Директор Института изучения тоталитарных режимов (ИИТР) Зденек Газдра отказался от участия в Чешско-российском форуме, который проходит в Праге. Таким образом он отреагировал на призыв своих коллег по ИИТР, которые призвали его не посещать форум, так как оно «противоречит законной цели деятельности института». По их мнению, речь идет о «пророссийском мероприятии».

Место Газдры занял Адам Градилек, ученый, который занимается изучением проблематики чешско-российских отношений в ИИТР. Ранее отказался от участия в форуме и бывший посол ЧР в США и РФ Петр Коларж.

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