Заявки некоторых претендентов на пост главы государства могут быть оспорены в суде

Заявки нескольких претендентов на пост президента, баллотирующихся на выборах, заручившись при этом, согласно Конституции ЧР, подписью десяти сенаторов, могут быть оспорены в суде.

Проблема касается, к примеру, и бывшего премьер-министра страны Мирка Тополанека. Дело в том, что три сенатора – Иржи Оберфальцер, Леопольд Суловски и Томаш Чернин, поддержали сразу нескольких кандидатов.

В законе неоднозначно оговорен момент, может ли один сенатор подписаться под заявление более чем одного кандидата. Согласно постановлению МВД ЧР такая ситуация допустима, однако ряд специалистов по конституционному праву, цитируемых СМИ, подобную интерпретацию отвергает.

Напомним, что баллотироваться на пост главы государства могут кандидаты, которые выполнили одно из следующих условий: собрали подписи пятидесяти тысяч граждан, двадцати депутатов или же десяти сенаторов.