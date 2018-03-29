Завершить реконструкцию шоссе D1 в срок не удастся

Сроки завершения реконструкции шоссе D1, ключевого маршрута, соединяющего Прагу с востоком страны, будут вновь перенесены. Строители не смогут уложиться в срок, то есть до 2021 года, как обещал исполняющий обязанности министра транспорта Дан Тек. Такое мнение высказали два предшественника Тека на этом посту Петр Моос и Антонин Прахарж.

Сдать обновленное шоссе в эксплуатацию планировалось в 2020 году. Стоимость проекта оценивалась в 19 млрд крон (около 800 млн евро). 26 марта Дан Тек заявил, что объект будет готов не ранее 2021 года из-за проволочек в выдаче разрешений на строительство. Министр также не исключил, что возрастут и затраты на реализацию одного из крупнейших в истории Чешской Республики проектов в области транспорта.