Завершается прием списков кандидатов на парламентские выборы

Катерина Айзпурвит
01-09-2017
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1 сентября в Чехии завершается процедура регистрации списков кандидатов на парламентские выборы, которые пройдут в октябре. По имеющимся данным, все из 31 представившей свои списки партий, будут допущены к выборам.

2017 г. станет рекордным в истории Чешской Республики по количеству представленных на выборах политических партий и объединений. Наибольшее число зарегистрировано в Праге, где списки кандидатов представили 29 партий. Порядковый номер каждой партии будет определен путем жеребьевки, которая пройдет 5 сентября.

 
 
 
 
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