Завершается прием списков кандидатов на парламентские выборы

1 сентября в Чехии завершается процедура регистрации списков кандидатов на парламентские выборы, которые пройдут в октябре. По имеющимся данным, все из 31 представившей свои списки партий, будут допущены к выборам.

2017 г. станет рекордным в истории Чешской Республики по количеству представленных на выборах политических партий и объединений. Наибольшее число зарегистрировано в Праге, где списки кандидатов представили 29 партий. Порядковый номер каждой партии будет определен путем жеребьевки, которая пройдет 5 сентября.