Завершается переходный период введения «антитабачного» закона

29 августа завершается 90-дневный переходный период, который был предоставлен владельцам ресторанов, баров и других заведений общественного питания, а также продавцам табачных изделий и алкоголя, для приведения своей работы в соответствие с новыми правилами, запрещающими курение в помещении и устанавливающими определенные ограничения на продажу спиртных напитков. При этом запрет на курение был введен сразу же, без переходного периода, который распространялся лишь на установку соответствующих обозначений.

Начиная с 30 августа власти начнут штрафовать нарушителей за несоблюдение положений нового закона. Помимо заведений общественного питания, новый закон запрещает курение, включая электронные сигареты, также в аэропортах и зоопарках, за исключением специально выделенных мест, на остановках и в общественном транспорте, в спортзалах и на детских площадках.