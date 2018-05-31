Заседание Палаты депутатов о предполагаемом производстве вещества «Новичок» не состоялось

Тимур Кашапов
31-05-2018
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В четверг, 31 мая, должно было состояться внеочередное заседание Палаты депутатов, на котором парламентарии должны были обсудить вопрос предполагаемого производства в Чехии нервно-паралитического вещества «Новичок» и соответствующие заявления президента Милоша Земана. Инициатива проведения внеочередного заседания принадлежит 55 депутатам-членам партий TOP 09, ГДП, «Пираты», STAN и ГДС-ЧНП.

Однако заседание не состоялось в связи с отсутствием кворума. «Беспрецедентный масштаб обструкций со стороны движений ANO, «Свобода и прямая демократия» и коммунистов не позволили Палате депутатов обсудить данный вопрос», - заявил журналистам Вит Ракушан из движения STAN. Глава фракции TOP 09 Мирослав Калоусек, в свою очередь, назвал действия депутатов трех партий «ужасом от правды». Председатель Компартии Войтех Филип заявил, что заседание Палаты депутатов организовывалось с целью оклеветать президента, а потому коммунисты отказались участвовать в заседании.

Информагентство ČTK сообщает, что внеочередное заседание было прервано на неопределенный срок, пока главы фракций не договорятся о новой дате ее проведения.Впрочем, оппозиционеры полагают, что этого не произойдет, так как ANO, СПД и Компартия не хотят такого соглашения. Вопросы, связанные с веществом «Новичок», должны были быть рассмотрены еще 22 мая, но по инициативе Коммунистической партии Чехии и Моравии они были сняты с повестки заседания законодательного собрания.

Тимур Кашапов
31-05-2018
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