Повышение зарплат медработников на 2000 крон (75 евро) в месяц, вероятно, не будет распространяться на медсестер, которые работают в домах престарелых и учреждениях для инвалидов. Дотация, выделяемая и июля 2017 г. Министерством здравоохранения, предназначена только для медицинских сестер, дежурящих у постели лежачих больных. Дома престарелых находятся в ведении Министерства труда, которое не может поднять зарплату медсестрам. При этом специалисты указывают на то, что труд медработников, ухаживающих за недееспособными пациентами в домах престарелых и клиниках для инвалидов, не менее тяжел, чем работа больничных сестер.