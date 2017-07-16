Зарплаты медсестер в домах престарелых не увеличатся

Катерина Айзпурвит
16-07-2017
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Повышение зарплат медработников на 2000 крон (75 евро) в месяц, вероятно, не будет распространяться на медсестер, которые работают в домах престарелых и учреждениях для инвалидов. Дотация, выделяемая и июля 2017 г. Министерством здравоохранения, предназначена только для медицинских сестер, дежурящих у постели лежачих больных. Дома престарелых находятся в ведении Министерства труда, которое не может поднять зарплату медсестрам. При этом специалисты указывают на то, что труд медработников, ухаживающих за недееспособными пациентами в домах престарелых и клиниках для инвалидов, не менее тяжел, чем работа больничных сестер.

 
 
 
 
 
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