Зарплаты бюджетников вырастут

Антон Каймаков
25-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По распоряжению правительства, с 1 ноября 2017 года будут увеличены зарплаты работников бюджетной сферы. На 10% вырастут оклады государственных чиновников, полицейских, пожарных, таможенников и сотрудников тюремной службы. 15% прибавки дождутся школьные учителя, а также педагоги гимназий и профессиональных учебных заведений среднего уровня.

В бюджетном секторе в Чехии работает порядка 626 100 человек. Средний заработок работников бюджетной сферы, включая все надбавки и премии, составляет 29 501 крону (1135,7 евро).

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 