Зарплаты бюджетников вырастут

По распоряжению правительства, с 1 ноября 2017 года будут увеличены зарплаты работников бюджетной сферы. На 10% вырастут оклады государственных чиновников, полицейских, пожарных, таможенников и сотрудников тюремной службы. 15% прибавки дождутся школьные учителя, а также педагоги гимназий и профессиональных учебных заведений среднего уровня.

В бюджетном секторе в Чехии работает порядка 626 100 человек. Средний заработок работников бюджетной сферы, включая все надбавки и премии, составляет 29 501 крону (1135,7 евро).