Замминистру промышленности объявлен выговор за оскорбительное высказывание о цыганах

Заместитель министра промышленности и торговли Чехии Карел Новотны, выдвинувший свою кандидатуру на грядущих парламентских выборах от партии социал-демократов в Устецком крае, лишится из-за своего высказывания в адрес цыган квартальной премии.

Глава Минпрома также объявил своему помощнику выговор, предусмотренный в качестве дисциплинарного взыскания Трудовым кодексом ЧР, сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившего в ЧТК в пятницу.

Новотны в сети Facebook приравнял цыган к медузам, так как представители этого нацменьшинства, по его мнению, «являются противными и бесполезными». 15 сентября Карел Новотны принес извинения за свои слова и заявил, что готов уйти в отставку. Министр предупредил, что в случае повторения подобной ситуации он отправил бы Новотного в отставку.