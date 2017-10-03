Закон, уравнивающий качество продуктов в ЕС, может быть принят в течение полутора лет

Европейское законодательство в отношении двойных стандартов продуктов питания возможно изменить в течение полутора лет. Об этом во вторник сообщил журналистам министр сельского хозяйства ЧР Мариан Юречка. Актуальные на настоящий момент нормы, которые рекомендует Европейская комиссия, по его мнению, недостаточно действенны, поскольку при их соблюдении нужно рассчитывать на желание сотрудничать у отдельных государств ЕС.

Юречка сообщил, что отправил председателю ЕК Жану-Клоду Юнкеру и другим еврокомиссарам письмо с просьбой о разрешении сложившейся ситуации. Главным требованием министра является внесение в готовящееся законодательство ключевой фразы: «Если производитель тот же, продукт маркируется тем же образом, у потребителя есть основания полагать, что продукт такой же, чтобы у этого продукта в действительности был бы тот же состав и то же качество».