Заканчивается срок действия чешских водительских прав, выданных в 2007 г.

1 января заканчивается срок действия чешских водительских удостоверений, полученных десять лет назад. В 2007 г. в Чехии было выдано рекордное количество водительских прав – почти 1 млн 150 тыс.

Пятница (29 декабря) стала последним днем, когда можно было подать заявление на обмен этих прав. До начала декабря такой возможностью воспользовалось почти полмиллиона водителей. По сообщению Министерства транспорта, на 1 декабря 2017 г. на руках у населения страны оставалось 249 000 водительских удостоверений, срок действия которых заканчивается в уходящем году.