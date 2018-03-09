Задержаны организаторы нелегальной перевозки мигрантов

Непосредственно перед въездом в Прагу чешские полицейские задержали грузовик турецких организаторов нелегальной перевозки мигрантов, пытавшихся доставить в Германию 22 беженца из Ирака, Сирии и Турции. Операция, подготовка которой проходила в течение двух месяцев, была осуществлена в сотрудничестве с работниками правоохранительных органов Словакии и ФРГ.

Следователям также известно, что задержанная группа преступников в прошлом уже осуществила нелегальную перевозку еще 100 человек. За совершенное преступление виновным грозит до 8 лет лишения свободы.