Задержаны организаторы нелегальной перевозки мигрантов

Антон Каймаков
09-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Непосредственно перед въездом в Прагу чешские полицейские задержали грузовик турецких организаторов нелегальной перевозки мигрантов, пытавшихся доставить в Германию 22 беженца из Ирака, Сирии и Турции. Операция, подготовка которой проходила в течение двух месяцев, была осуществлена в сотрудничестве с работниками правоохранительных органов Словакии и ФРГ.

Следователям также известно, что задержанная группа преступников в прошлом уже осуществила нелегальную перевозку еще 100 человек. За совершенное преступление виновным грозит до 8 лет лишения свободы.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 