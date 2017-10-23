За выкуп свинарника, построенного на месте концлагеря, государство заплатит 450 миллионов

Антон Каймаков
23-10-2017
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Согласно информации, рассекреченной по решению чешского правительства, свинарник в Летах у Писка, построенный на месте нацистского концлагеря для цыган времен Второй мировой войны, будет выкуплен за 450 миллионов крон (17,3 миллиона евро). Параметры сделки с владельцем, фирмой AGPI, были чешским правительством определены еще в августе сего года. Договор будет подписан в ближайшее время. На месте гибели чешских цыган в будущем должен быть создан мемориал.

Министр финансов Чехии Иван Пильны считает приведенную сумму неадекватной. В голосовании по поводу подписания договора он участия не принимал.

 
 
 
 
 
 
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