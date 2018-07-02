За вступление Чехии в Евросоюз сегодня проголосовало бы 53% граждан

Согласно результатам опроса, проведенного агентством STEM, сегодня за членство в Евросоюзе проголосовало бы 53% граждан, что выше, чем в 2011 г., когда в пользу ЕС были готовы отдать свои голоса менее половины чехов (49%). Самой низкой поддержка членства в Европейском союзе наблюдалась в 2015–2016 гг., когда она снизилась до 38%.

По мнению специалистов, отношение чехов к членству в Евросоюзе улучшилось после спада миграционного потока и выхода из экономического кризиса. Наибольшей поддержкой идея объединенной Европы пользуется среди молодежи, где 63% готовы сегодня вновь проголосовать за вступление в ЕС. Наименее популярен Евросоюз среди граждан Чехии старше 60 лет – в этой возрастной группе «за» готовы проголосовать 45%. Слабая поддержка ЕС также наблюдается среди людей с начальным и среднем образованием и из низших социальных слоев. Основными опасениями, связанными с ЕС, остается страх перед появлением в стране беженцев и переход на евро.