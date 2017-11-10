За утверждение о выявлении у М. Земана рака Град потребует извинений и компенсации в размере 5 млн

Пражский Град потребует от брненского политика Сватоплука Бартика принесения извинений президенту Милошу Земану за обнародованное им заявление о выявлении у главы государства рака, а также возмещения морального ущерба в размере 5 миллионов крон (192 тысячи евро).

Деньги, возможно, могли бы быть перечислены в собственный избирательный фонд М. Земана. Об этом президент информировал в ходе программы TV Barrandov в четверг.

Сватоплук Бартик в начале текущей недели на своем профиле в Facebook сообщил о выявлении у М. Земана онкологического заболевания, подчеркнув, что президенту осталось жить лишь несколько месяцев. Администрация главы государства и лечащий врач М. Земана, ссылаясь на недавное лабораторные анализы и обследование президента, опровергли данное утверждение.