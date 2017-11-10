За утверждение о выявлении у М. Земана рака Град потребует извинений и компенсации в размере 5 млн

Лорета Вашкова
10-11-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пражский Град потребует от брненского политика Сватоплука Бартика принесения извинений президенту Милошу Земану за обнародованное им заявление о выявлении у главы государства рака, а также возмещения морального ущерба в размере 5 миллионов крон (192 тысячи евро).

Деньги, возможно, могли бы быть перечислены в собственный избирательный фонд М. Земана. Об этом президент информировал в ходе программы TV Barrandov в четверг.

Сватоплук Бартик в начале текущей недели на своем профиле в Facebook сообщил о выявлении у М. Земана онкологического заболевания, подчеркнув, что президенту осталось жить лишь несколько месяцев. Администрация главы государства и лечащий врач М. Земана, ссылаясь на недавное лабораторные анализы и обследование президента, опровергли данное утверждение.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 