За президентский пост намерено бороться 18 кандидатов

В 16 часов 7 ноября 2017 года закончился срок на подачу заявок от граждан, претендующих на кресло главы Чешской Республики. Исторически вторые прямые выборы президента Чехии состоятся 12 и 13 января 2018 года. Всего МВД Чехии приняло 18 заявок. До 24 ноября ведомство намерено проверять списки граждан, поставивших свои автографы в поддержку тех или иных кандидатов. Чтобы стать официальным кандидатом и включиться в предвыборную гонку, необходимо собрать не менее 50 подписей простых граждан страны, подтвержденных паспортными данными, 20 депутатских подписей или же 10 сенаторских автографов.

Уже ныне ясно, что некоторые заявители будут Министерством внутренних дел исключены из кандидатского списка, так как не смогли выполнить требования, установленные законом. Например, один 73-летний мужчина в свою поддержку смог заручиться лишь одной единственной депутатской подписью.

Одним из последних о своем намерении бороться за президентское кресло заявил экс-премьер Чехии Мирек Тополанек. Уже известно, что на второй срок намерен баллотироваться и нынешний президент Милош Земан. Его соперниками станут также бывший глава Академии наук Иржи Драгош, предприниматель Михал Горачек, бывший глава Škodа Auto Вратислав Кулганек, президент Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек, а также музыкант и глава партии «Рассудительные» (Rozumní) Петр Ганниг.