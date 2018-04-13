За последние 100 лет площадь сельскохозяйственных земель в Чехии сократилась на 30%

Согласно данным Чешского статистического управления, за последние сто лет на территории Чехии площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилось более чем на 30%. Это, прежде всего, относится к картофельным полям и посадкам сахарной свеклы. При этом увеличились площади, засеваемые пшеницей и рапсом.

Если в 1918 г. сельскохозяйственные площади составляли 5,1 млн га, то в 2018 г. этот показатель составил 3,5 млн га. Первое место по-прежнему занимает выращивание зерновых. Сто лет назад среди зерновых культур преобладала рожь; значительное место также занимал овес. Теперь в этом сегменте преобладает пшеница. Несмотря на сокращение площадей, урожайность повысилась: в 1920 г. было собрано 2,3 млн т, в 2017 г. – 7,5 млн т зерновых.

За последние сто лет сократилось поголовье крупного рогатого скота, лошадей, коз.