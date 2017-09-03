За последние 10 лет в Чехии удвоилось число работающих пенсионеров

В Чехии растет число людей, которые и в пенсионном возрасте продолжают работать. Согласно данным Чешского статистического управления, в 2016 г. число работающих граждан страны старше 60 лет превысило 400 тыс., что почти в два раза больше, чем 10 лет назад.

Частично ситуация объясняется более поздним возрастом выхода на пенсию, однако растет число людей старшего возраста, которые не прекращают заниматься предпринимательской деятельностью или продолжают свою трудовую карьеру. «Причины этого в улучшении здоровья людей, во-вторых, им нужны деньги, а также их интересует выполняемая ими работа», – считает 71-летний Ян Лорман, директор организации «Жизнь-90».