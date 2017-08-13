За полгода до предстоящих президентских выборов два кандидата на пост главы государства уже собрали необходимые 50 тысяч подписей, поэтому практически нет сомнений, что Милош Земан и Михал Горачек примут участие в выборах. Близок к 50-тысячному рубежу и Иржи Драгош. Подобно другим кандидатам он намерен собрать большее количество подписей на случай, если некоторые при проверке не пройдут. В соответствии с новыми правилами, люди должны были указать при подписании петиции номер паспорта или удостоверения личности. МВД имеет право выборочно проводить проверку на предмет подлинности подписей. Политические партии намерены объявить своих кандидатов лишь после парламентских выборов.