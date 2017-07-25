До пяти лет заключения грозит бывшему сотруднику чешской фармацевтической компании Zentiva, обвиненному в умышленной подмене лекарств иными медикаменами, нежели было указано на упаковке. Лекарственные средства продавались в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и Литве. "Дело рассмотрит Районный суд Праги-10", - сообщил глава районной прокуратуры Рихард Гоудек. По словам Гоудека, "состояние здоровья пациентов, принимавших эти лекарства, не подверглось опасности, однако фрармацевтической компании, вынужденной отозвать партию медикаментов, был нанесен серьезный ущерб". Комментировать ход расследования прокуратура и полицейские пока отказываются.