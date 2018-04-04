За первые два месяца попросили об убежище в Чехии 262 иностранца

Эва Туречкова
04-04-2018
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В течение января и февраля текущего года попросили об убежище в Чешской Республике 262 иностранца, то есть на 27 человек больше, чем годом ранее. Чаще других желали получить статус беженца украинцы (76), грузины(33), вьетнамцы(17), в этом году также россияне(16). Напомним, что за весь прошлый год подало заявку 1450 иностранцев. Рекордным, в этом плане, является 2001 год, когда об убежище в Чехии попросили более 18 тысяч иностранных граждан.

 
 
 
 
 
 
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