За первые два месяца 2018 г. продажи новых автомобилей выросли более чем на 5%

Катерина Айзпурвит
05-03-2018
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В межгодовом сравнении продажи новых автомобилей в Чехии за январь и февраль текущего года выросли на 5,2%, что составило 43 420 единиц. такие данные публикует Союз автоэкспортеров ЧР.

При этом сохраняется тенденция снижения продаж автомобилей с дизельным двигателем. Их продажи составили 33% от общего числа. На первом месте – автомобили с бензиновыми двигателями – 64%. Оставшаяся часть приходится на автомобили, работающие на газовом топливе и гибриды.

Самой продаваемой маркой в 2018 г. остается Škoda (почти 15 тыс. автомобилей), за ней следуют Volkswagen и Hyundai.

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