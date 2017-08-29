За первые 7 месяцев 2017 г. чешский автопром выпустил более 800 тыс. автомобилей

По сообщению Ассоциации автомобильной промышленности, за первые 7 месяцев текущего года чешские автопроизводители выпустили в общей сложности 818 623 автомобиля – на 6,3% больше, чем за тот же период 2016 г. Холдинг Škoda увеличил производство на 15% (485 209 автомобилей), а Tatra – почти на 50% (892 автомобиля).

Чешская фабрика Hyundai выпустила в этом году 209 000 автомобилей, что на 3% больше в межгодовом исчислении. Производство автобусов выросло почти на 4%. Большую часть – 2364 автобуса произвела компания Iveco Bus.