За первое полугодие 2017 г. убежище в ЧР попросило 713 иностранцев

Катерина Айзпурвит
24-07-2017
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Согласно докладу миграционного отдела МВД ЧР, за первое полугодие 2017 г. 713 иностранцев подали заявление на предоставление им в Чехии убежища; это на 52 заявителя меньше, чем за тот же период 2016 г. Наибольшее число прошений поступило от граждан Украины – 254. На втором месте – граждане Азербайджана – 56 заявлений. На третьем месте – граждане Грузии (52). Также в числе желающих получить убежище в 2017 г. оказались граждане Армении, Сирии, Вьетнама, Кубы и России. Значительно сократилось по сравнению с прошлым годом численность граждан Ирака: в этом году ими было подано 17 заявлений, в то время как в прошлом году этот показатель достиг 131. Это было связано с закрытием правительством гуманитарного проекта переселения в Чехию иракских христиан, часть из которых предпочла переехать из ЧР в ФРГ.

 
 
 
 
 
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