Медсестра Вера Марешова из Румбурка получит компенсацию от государства в размере миллиона крон (около 38 тыс. евро) за обвинение в убийстве шести пациентов, которое суд счел недоказанным. Марешова, со своей стороны, требовала компенсации в размере 4 млн крон (151 тыс. евро) «за ущерб, нанесенный здоровью и социальному положению», а также 650 тыс. крон за содержание под стражей. Медсестру обвинили в том, что она в период с 2010 по 2014 г. убивала пациентов, вводя им повышенную дозу раствора калия хлорида. Марешова таким образом якобы стремилась упростить себе работу во время сложных дежурств. По этому обвинению сотруднице больницы грозило пожизненное заключение. В июле 2016 г. Верховный суд оправдал обвиняемую.