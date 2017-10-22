За набранные голоса избирателей партии получат от государства 482 миллиона крон

10 политических субъектов, принимавших участие в парламентских выборах в 2017 году, получат из госбюджета Чехии денежные средства за набранные голоса избирателей. Данный вид финансовой поддержки политических партий и движений в рамках поддержки демократического режима в стране полагается всем субъектам, набравшим по итогам подсчетов более 1,5% голосов. Общая сумма выплаты, парламентским и одному непарламентскому субъекту, составит 482 миллиона крон (18,5 миллиона евро). Самая крупная сумма – более 150 миллионов крон (5,8 миллиона евро) причитается Движению ANO Андрея Бабиша, набравшему 29,64% избирательских голосов.

Партиям и движениям, набравшим более 3% голосов, причитается также постоянная ежегодная выплата на поддержку их деятельности. Эти средства будут из бюджета получать в течение всего избирательного периода только парламентские партии. И в данном случае самая крупная сумма причитается Движению ANO – 70,2 миллиона крон ежегодно (2,7 миллиона евро).