За единые правила приема в средние школы

Карловарский край сообщил о своем намерении подать заявление в Министерство образования с требованием унифицировать критерии приема в средние школы второй ступени, куда учащиеся поступают после девятого класса.

Как заявила глава Карловарского края Яна Вилдуметцова, из-за разницы в условиях приема в школы и гимназии в отдельных регионах студенты часто едут поступать туда, где требования менее строгие, что в результате приводит к снижению качества образования.