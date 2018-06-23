За единые правила приема в средние школы

Ирина Ручкина
23-06-2018
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Карловарский край сообщил о своем намерении подать заявление в Министерство образования с требованием унифицировать критерии приема в средние школы второй ступени, куда учащиеся поступают после девятого класса.

Как заявила глава Карловарского края Яна Вилдуметцова, из-за разницы в условиях приема в школы и гимназии в отдельных регионах студенты часто едут поступать туда, где требования менее строгие, что в результате приводит к снижению качества образования.

 
 
 
 
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