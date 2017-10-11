За 9 месяцев 2017 года прошение о предоставлении убежища в ЧР подало 1086 иностранцев

За прошедшие 9 месяцев 2017 года прошение о предоставлении убежища в Чешской Республике подало 1086 иностранцев, что на 42 человека меньше по сравнению с 2016 годом, гласят данные, обнародованные Департаментом по вопросам предоставления убежища и миграции МИД ЧР. Чаше всего в текущем году убежище хотели получить граждане Украины, чьи заявления составили примерно треть от общего количества (350 заявлений).

Второе место по числу поданных заявлений заняли граждане Азербайджана (100). Далее заявления поступали от граждан Грузии, Армении, Сирии, Вьетнама, Кубы, Ирака, России и Казахстана.

С января до конца сентября 2017 года убежище в Чехии, согласно статистике МИД, получило 26 человек, еще 99 человек получило дополнительную защиту, которая, в отличие от убежища, предоставляется на заранее установленный срок. Данный статус получают люди, которым не было предоставлено убежище, но для которых возвращение на родину может представлять опасность.