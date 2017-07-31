За 5 лет число ВИЧ-инфицированных в Чехии увеличилось на тысячу

Лорета Вашкова
31-07-2017
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За первое полугодие 2017 г. в Чехии было выявлено 135 ВИЧ-инфицированных. Всего с 1985 года, когда в Чехии начали вести учет ВИЧ-положительных, в стране был обнаружен 3041 носитель ВИЧ. В первом полугодии было зарегистрировано пять случаев развития синдрома приобретённого иммунного дефицита, один человек от СПИДа скончался. За последние пять лет число ВИЧ-инфицированных увеличилось примерно на тысячу. В нынешнем году большая часть зафиксированных случаев заражения, 29 человек, пришлась на март. В июне было зарегистрировано 26 новых носителей вируса, их них 17 – в Праге, причем ВИЧ-инфекция была в июне обнаружена исключительно у мужчин.

 
 
 
 
 
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